Esra Erol 31 Mart full izle! Atv canlı izle! Dün Esra Erol'da neler oldu?

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da her gün farklı konular dikkat çekiyor. Peki, Esra Erol 31 Mart full izle! Atv canlı izle! Dün Esra Erol'da neler oldu?

Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen Esra Erol 31 Mart full izle! Atv canlı izle! Dün Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'da canlı izle!

ESRA EROL NE ZAMAN?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

ESRA EROL 31 MART NELER OLDU?

Esra Erol, Beyza ve Savaş Bey'in bugün 4.5 G ile canlı bağlantıda olacağını açıkladı. Konu hakkında özet görüntüler yayınlandı. Mahmut Bey, bugün moralleri bozuk olsa da iyi olduğunu dile getirirken Hatice Hanım iyi olmadığını, kızına sarılmak istediğini belirtti. Beyza'nın kesinlikle şantaj gibi bir olay ile orada tutulduğunu söyleyen Mahmut Bey, kızının markete bile gitmediğini vurguladı. Hatice Hanım, Esra Erol'un sorusu üzerine kızının Savaş Bey ile evlenmeden önce sadece bir kere telefonda konuştuğunu söylerken kızının kendilerine tanıştırdığı kişinin soy ismini Çetinkaya olarak söylediğini aktardı. Beyza ve Savaş Bey'in 4.5 G ile canlı bağlantıda,

Hatice Hanım ve Mahmut Bey ağlayarak ekranın önüne gittiler.

Hatice Hanım sen çok değişmişsin kızım derken Mahmut Bey kızına, çık gel dedi. Gözyaşlarını tutamayan Hatice Hanım ve Mahmut Bey, kızlarına ne olursun gel çağrılarında bulundular.

Beyza, ailesinin yalan söylediğini, 31 Ocak'ta değil 3 Şubat'ta evden kaçtığını, ailesine istemeye geleceklerini söyleyince ailesi sıcak bakmadığı için evden kaçma yoluna gittiğini söyledi. Ailesine evlendiği kişinin yaşını söylediğini iddia eden Beyza, anneme Savaş Bey'in fotoğrafını gösterdim ben dedi ve doğru söylediğini ileri sürdü. Beyza, babamın haberi yoktu, anneme söyledim ben derken Savaş Bey'in haberinin olmadığını, kendisinin kaçıp gittiğini, gitme sebebinin ise evde baskı olduğu için, darp gördüğü için güvendiği birine kaçtığını vurguladı. Savaş Bey ile sosyal medya üzerinden tanıştığını dile getiren Beyza, birbirlerini sevdiklerini, güvendiklerini söyleyerek Savaş Bey'in elektrikçilik işi yaptığını ve kendisi ile 3 aydır tanışık olduklarını sözlerine ekledi. Beyza, evden kaçtığı gün çıkıp gittiğini, gidince Savaş Bey'e haber verdiğini, zaten birbirlerini sevdiklerini, anlaşıp nikah kıydıklarını belirtti. Savaş Bey'i önceden görüntülü konuşmada da gördüğünü ileri süren Beyza, Savaş Bey'i ilk kez canlı olarak kaçtığı gün gördüğünü ekledi ve birbirlerini sevdiğini çok iyi bildiklerinin altını çizdi. Esra Erol, 3 ayda nasıl âşık olup evlenebilirsin diye sorguladı. Beyza, Savaş Bey ile birbirlerine güven sağladıklarını söylerken Savaş Bey'in önceden evlendiğini bildiğini açıkladı.