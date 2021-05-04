Esra Erol 3 Mayıs full izle! Esra Erol yeni bölüm saat kaçta?

Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen ve büyük ilgi gören Esra Erol 3 Mayıs full izle! Esra Erol yeni bölüm saat kaçta? Esra Erol Şeref Bey hikayesi! Detaylar haberimizde.

Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen ve büyük ilgi gören Esra Erol 3 Mayıs full izle! Esra Erol yeni bölüm saat kaçta? Esra Erol Şeref Bey hikayesi! Detaylar haberimizde.

ESRA EROL 3 MAYIS PROGRAMINDA NELER OLDU?

Esra Erol, Şeref Bey'in 2019 yılında yaptığı evlilik sonrası eşinin 5 Nisan'da evden gittiğini, Şeref Bey'in eşinden boşanmak istediğini belirtti. Nazlı Hanım'ın annesi Ayşe Hanım, kızının dönmesi için gözyaşlarına boğularak yalvardı ve 1 aydır kızından haber alamadığını, onsuz yapamayacağını, kızının kafasından rahatsız olduğunu dile getirdi. Ayşe Hanım, kızının ikinci evliliği olduğunu, daha önce hiç kaçmadığını, ilk eşinden 2 tane çocuğu olduğunu vurguladı. Şeref Bey eşi ile mükemmel bir ilişkileri olduğunu, eşi ne dese yaptığını ama eşini kandırdıklarını, eşinin sosyal medyada takıldığını belirtti. Daha önce eşinin akıllı telefon kullanmadığını söyleyen Şeref Bey, eşine evlendikten sonra akıllı telefon aldığını dile getirdi. 5 Nisan'da eşinin gittiğini belirten Şeref Bey, evlilikleri boyunca bir kere bile eşini kırmadığını, akıllı telefon için eşine uyarıda bulunduğunu dile getirdi. Nazlı Hanım, sevdiğinin yanında olduğunu, çok mutlu olduğunu, dönmek istemediğini dile getirip Cüneyt Bey ile evleneceğini deyip Şeref Okul'u istemiyorum dedi. Şeref Bey ise eşinin evlilik yapamayacağını, önce boşanması gerektiğini söyledi. Ayşe Hanım, kızının çocuklarını düşünmediğini dile getirince Nazlı Hanım, Şeref Bey'in kendisine çok şey yaptığını iddia etti. Nazlı Hanım, Cüneyt Bey ile birlikte ve mutlu olduğunu yinelerken Şeref Bey eşini doldurduklarını dile getirdi.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

ESRA EROL 3 MAYIS FULL İZLE