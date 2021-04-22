Esra Erol 21 Nisan Çarşamba tek parça izle! Esra Erol'da Muzaffer olayı son durumlar!
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Esra Erol 21 Nisan Çarşamba tek parça izle! Esra Erol'da Muzaffer olayı son durumlar!

Esra Erol 21 Nisan Çarşamba tek parça izle! Esra Erol'da Muzaffer olayı son durumlar!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da dün ilginç olaylar yaşandı. Peki, Esra Erol Muzaffer olayı ne? Esra Erol Muzaffer DNA sonucu! Esra Erol 21 Nisan Çarşamba tek parça izle!

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da dün ilginç olaylar yaşandı. Peki, Esra Erol Muzaffer olayı ne? Esra Erol Muzaffer DNA sonucu! Esra Erol 21 Nisan Çarşamba tek parça izle!

ESRA EROL MUZAFFER OLAYI

Esra Erol'da programında dün ilginç olaylar yaşandı. Muzaffer aniden ortadan kaybolan eşi için programa başvurdu. Stüdyoya getirilen eş Ayşe Çağlar itiraflarda bulundu. Aracı sayesinde başka biriyle görüştüğünü söyledi. Uzun süre çocukları olmayan ve 3 yıl önce dünyaya gelen bebekleri DNA sonuç isteyen Muzaffer Bey, sonuç karşısında şok oldu. Bebeğin babası Muzaffer Bey değil.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da hafta içi her gün, saat 16.20'de ekranlarda.

ESRA EROL 21 NİSAN TEK PARÇA İZLE

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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