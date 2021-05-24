Esra Erol 21 Mayıs Cuma tek parça izle! Esra Erol'da Gökhan Deniz kimdir?
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Esra Erol 21 Mayıs Cuma tek parça izle! Esra Erol'da Gökhan Deniz kimdir?

Esra Erol 21 Mayıs Cuma tek parça izle! Esra Erol'da Gökhan Deniz kimdir?
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ATV'nin en çok izlenen programlarından olan Esra Erol'da dün birbirinden farklı olaylar yaşandı. Esra Erol dünkü yayında neler oldu? sorusunun yanıtını sizler için derledik. Esra Erol 21 Mayıs Cuma tek parça izle! Esra Erol'da Gökhan Deniz kimdir?

ATV'nin en çok izlenen programlarından olan Esra Erol'da dün birbirinden farklı olaylar yaşandı. Esra Erol dünkü yayında neler oldu? sorusunun yanıtını sizler için derledik. Esra Erol 21 Mayıs Cuma tek parça izle! Esra Erol'da Gökhan Deniz kimdir?

ESRA EROL GÖKHAN DENİZ KİM?

21 Mayıs Cuma günü yayınlanan Esra Erol'da programına katıldı. Gökhan Deniz Eskişehir'den programa katılmaktadır. 35 yaşında 1 çocuk babası Deniz, 5 aydır çocuğunu göremediği için Esra Erol'da programına katıldı.

ESRA EROL GÖKHAN- KADER OLAYI NEDİR?

Gökhan ile Kader 5 yıl önce görücü usulü evlendi ve Eskişehir'de yaşamaya başladı. Bir süre sonra çift anlaşmalı boşanmaya karar verdi. Gökhan tarafından halasının yanına götürülen Kader, babası tarafından alındı ve başka adamla evlendirildiği iddia edildi.

ESRA EROL 21 MAYIS CUMA TEK PARÇA İZLE!

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