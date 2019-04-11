Esra Erol, 17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhuş Çetesinin Elinden Kurtardı
Birbirinden farklı konu ve konuklarla ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan olay izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Esra Erol, 17 yaşındaki kız çocuğunu fuhuş çetesinin elinden kurtardı.
Birbirinden farklı konu ve konuklarla ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün yaşanan olay izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Esra Erol, 17 yaşındaki genç kızı fuhuş çetesinin elinden kurtardı.
GÖRÜNTÜLERE ESRA EROL ULAŞTI
70 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızları N.K.'yi bulmak için Emin-Fatma Kaya çifti Esra Erol'da programına katıldı. 8 Nisan tarihinde programa katılan gözü yaşlı aile, adeta dedektif gibi kızlarını aradıklarını fakat bulamadıklarını ifade etti. Nazan Kaya'nın kuzeni canlı yayına bağlanarak, kendisini en son 1 Nisan'da Taksim'de yaşlı bir adamın yanında gördüğünü, kuzenini almaya çalıştığını fakat yaşlı adam tarafından püskürtüldüğünü ifade etti. O günün güvenlik kameralarını inceleyen Esra Erol'da ekibi o görüntülere ulaştı. Görüntüler yayınlandıktan hemen sonra, o kişinin kimliği tespit edildi. 48 yaşında olduğu ve kadın ticareti yaptığı öğrenilen Hasan C. aynı gün yayına bağlanarak hakkındaki tüm iddiaları yalanladı. Hasan C. bir sonraki gün canlı yayına katıldı ve N.K.'nin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Aynı gün içinde 70 gündür kayıp olan N.K. canlı yayına geldi.
CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALDI
Canlı yayında Hasan C.'nin çelişkili ve yalan ifadeleri emniyet güçlerinin de dikkatinden kaçmadı. Emniyet güçleri yayını ihbar kabul ederek, yayın sonu Hasan C.'yi gözaltına alınmak üzere karakola götürüldü. 17 yaşındaki N.K. ise, Çocuk Büro Amirliği tarafından karakola götürüldü. Hasan C. tarafından alıkonduğunu ve istismar edildiğini canlı yayında itiraf eden N.K., "Bana uyuşturucu madde kullandırdı, tehdit ve şantajla beni bir eve kapattı. Zorla beraber oldu. Bana yalan söylememi ve ailemin yanına dönmemem gerektiğini söyledi. Korktuğum için bir şey yapamadım. Evden kaçtığım için çok pişmanım." dedi. Gözaltına alınan 48 yaşındaki Hasan C. ise ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. N.K. ve ailesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
-
boıle ınsanları allah ıslah etsın yazık deılmı bu sneye babaya esra abla allah senı korusunnCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
Devlet tek tek kızların peşine bekcimi takicak her şeyde devleti suclamaya iyi ogrenmissiniz sizin İstedikleriniz yönetseydi özgürlükçü kesilirdinizCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
-
TARKAN EV ALMIŞ İNGİLTERE KRALİYET SEMTİNE ÇOK YAKINMIŞ PARAYI BURDA KAZANIP ORDA BURDA YERLER SEÇİM ZAMANI MİLLİYETTEN AHKAM KESENLER BUNLARA ALKIŞ TUTANLARCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
-
devlet kurumu boşamı peki bu ülkeyi anlayamıyorum anlayan anlarCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Ülkemizi ayakta tutan atv ye, Müge ve Esra ya tesekkurler. Yakinda butun savciliklari, polis teskilatini feshedip görevilerini bu ikiliye devredecekler. Biraz tabi pahali olacak, sonucta her yakaladiklari icin 250.000 tl alacaklar ama olsun, yakalasinlarda sorun degil.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır