Esra Dermancıoğlu, Yeni Sevgilisiyle Eski Eşinin Yazlığında Tatil Yaptı
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, önceki gün eski eşinin Gündoğan'daki yazlığında sevgilisiyle tatil yaptı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, oyuncu Esra Dermancıoğlu, önceki gün Gündoğan'daki eski eşinin yazlığına sevgilisiyle tatile geldi.
EŞİNİN YAZLIĞININ İSKELESİNE GELDİ
3 gün boyunca evinden çıkmayan Dermancıoğlu, son gün Bodrum'un sıcaklarına dayanamayıp, eski eşinin yazlığının iskelesinde yeni sevgilisiyle kendisini Gündoğan'ın serin sularına bıraktı. Hayli keyifli görünen sevgililer, denizde şakalaşıp suyun tadını çıkarken, tatilini burada noktalayan oyuncu, yeni iş görüşmeleri için İstanbul'a döndü.
İşte Esra Dermancıoğlu ve sevgilisinin tatil görüntüleri...
YORUMLAR (16)
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BUNLAR MI ÇOK İLERİ BİZ Mİ GERİ ANLAMADIMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kadın 50 yaşında adam 35 neden beraber acaba kadınla?Cevap Yaz 1 Yayından KaldırBATU: Güç enerji hız tahminimceYayından Kaldır
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kim kime kim kimden cani sikilan camasir degistirir gibi sevgili degistiriyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Denizde tekerlek var.Cevap Yaz Yayından Kaldır