Esra Dermancıoğlu, Yeni Sevgilisiyle Eski Eşinin Yazlığında Tatil Yaptı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, oyuncu Esra Dermancıoğlu, önceki gün Gündoğan'daki eski eşinin yazlığına sevgilisiyle tatile geldi.

EŞİNİN YAZLIĞININ İSKELESİNE GELDİ

3 gün boyunca evinden çıkmayan Dermancıoğlu, son gün Bodrum'un sıcaklarına dayanamayıp, eski eşinin yazlığının iskelesinde yeni sevgilisiyle kendisini Gündoğan'ın serin sularına bıraktı. Hayli keyifli görünen sevgililer, denizde şakalaşıp suyun tadını çıkarken, tatilini burada noktalayan oyuncu, yeni iş görüşmeleri için İstanbul'a döndü.

İşte Esra Dermancıoğlu ve sevgilisinin tatil görüntüleri...