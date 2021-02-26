Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında? Bir Zamanlar Çukurova Behice!
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Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında? Bir Zamanlar Çukurova Behice!

26.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:17
Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında? Bir Zamanlar Çukurova Behice!

Oynadığı dizilerdeki başarılı oyunculuğu ile takdir toplayan Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında? Bir Zamanlar Çukurova Behice! Esra Dermancıoğlu dizileri, filmleri!

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde canlandırdığı Mukaddes rolü ile hatırladığımız Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında? Bir Zamanlar Çukurova Behice!

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

ESRA DERMANCIOĞLU DİZİ VE FİLMLERİ

Dizileri:

Sen Harikasın, 1. sezon, 2008

Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu

Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge

Küçük Hesaplar, 2012

Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013

Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay

Sil Baştan, 2014

Serçe Sarayı, 2015, Süla

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun

Kirgin Cicekler, 2016, Zehra Terinci

Sinema Filmleri:

Ayla (film), 2017, Sebahat Dilbirliği

Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane

Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu

Merdiven Baba, 2015, Süheyla

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