Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi! Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, nereli?
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Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi! Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, nereli?

04.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:34
Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi! Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Esra Dermancıoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Esra Dermancıoğlu hakkında merak edilenler. Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi. Esra Dermancıoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu merak konusu oldu. İşte Esra Dermancıoğlu hakkında merak edilen Esra Dermancıoğlu kimdir, Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Aralık 1968

Kaç yaşında: 52yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,68 m

Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi! Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, nereli?

Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.

Televizyon dizileri

• Sen Harikasın, 1. sezon, 2008

• Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu

• Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge

• Küçük Hesaplar, 2012

• Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013

• Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay

• Sil Baştan, 2014

• Serçe Sarayı, 2015, Süla

• Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun

• Kırgın Çiçekler, 2016, Zehra Terinci

• Şahin Tepesi, 2018

• Bir Zamanlar Çukurova, 2019, Behice Hekimoğlu (Müjgan Hekimoğlu'nun halası).

Sinema filmleri

• Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu

• Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane

• Hayalet Dayı, 2015, Samet

• Merdiven Baba, 2015, Süheyla

• Ayla, 2017,Sebahat Dilbirliği

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