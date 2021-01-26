Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi! Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Esra Dermancıoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Esra Dermancıoğlu hakkında merak edilenler. Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi. Esra Dermancıoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu merak konusu oldu. İşte Esra Dermancıoğlu hakkında merak edilen Esra Dermancıoğlu kimdir, Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Aralık 1968

Kaç yaşında: 52 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,68 m

Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürdü. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri aldı. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler aldı. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol aldı. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır hale geldi. Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırdı.