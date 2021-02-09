Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu kimdir? Ürtiker hastalığı nedir?

Esra Dermancıoğlu instagram hesabından yaptığı paylaşımla bacağındaki hastalığı açıkladı. Sosyal medya hesabından hastalığını öğrenen vatandaşlarBir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu kimdir? Ürtiker hastalığı nedir?merak ediyor.

ESRA DERMANCIOĞLU HASTALIĞINI AÇIKLADI!

Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından ürtiker hastalığına yakalandığını açıkladı. Ayağındaki semptomlardan durumu fark eden Esra Dermancıoğlı bacağında oluşan dökntülerin fotoğrafını yayınlayarak şunları söyledi: 'Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim'

BIR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN BEHİCE'Sİ ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

7 Aralık 1968 yılında dünyaya gelen Esra Dermancıoğlu, dizi ve sinema oyuncudur.Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri aldı. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak başladı. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol aldı. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçerek ünü kazandıran rol oldu.Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırdı.

ÜRTİKER HASTALIĞI NEDİR?

Ürtiker, hassasiyet sonucu ortaya çıkan Alerjik reaksiyonlar ile deride döküntüler ve kaşıntı ile kendini gösteren duruma tıpta verilen addır. Halk dilinde kurdeşen olarak bilinmektedir.Kronik ürtikerin cildin daha derin kısmını etkilemesi durumunda anjioödem ortaya çıkar.