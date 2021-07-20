Esra Dermancıoğlu: Beni biliyorsunuz ben single'ım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esra Dermancıoğlu: Beni biliyorsunuz ben single'ım

Esra Dermancıoğlu: Beni biliyorsunuz ben single'ım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan oyuncu, vakit kaybetmeden hesabı isteyerek mekandan ayrıldı.

Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan oyuncu, vakit kaybetmeden hesabı isteyerek mekandan ayrıldı. Gazetecilerin, "Sizi uzun zamandır görmüyoruz, neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Pandemi dönemi nedeniyle uzun süredir evimizdeyiz, ilk kez dışarı çıktım, size rastladım" dedi.

Yanında bulunan arkadaşıyla ilgili gelen soruyu ise, "Beni biliyorsunuz, ben single'ım ve bekarım" diyerek kahkahalarla yanıtladı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Serra Arıtürk Kaan Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Balotelli Arda Turan Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esra Dermancıoğlu: Beni biliyorsunuz ben single'ım - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 10:18:56. #1.16#

title