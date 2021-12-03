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Esra Dermancıoğlu, aşık olduğu ünlüyü açıkladı

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Esra Dermancıoğlu, aşık olduğu ünlüyü açıkladı

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizide Zahide karakterini canlandıracak olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, aşık olduğu erkeği ilk kez açıkladı.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu yeni dizisinde oynadığı karakteri modacı Tanju Babacan'ın giydirdiğini söyledi.

Posta'da yer alan haber de; Oyuncu "Tanju Babacan ile Fashion Week için yaptığı kısa metrajlı filmde tanıştık. Aşık olduk birbirimize. Onu tam bilemiyorum ama ben ona aşık oldum. Her tipte kadın yapısını bilen ve ona göre harika tasarımlar yapan bir isim. Bu projede de beni kırmadı" dedi.

Esra Dermancıoğlu, aşık olduğu ünlüyü açıkladı

Esra Dermancıoğlu, aşık olduğu ünlüyü açıkladı

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