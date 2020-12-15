Esra Çakmur Curling Ligi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esra Çakmur Curling Ligi başladı

15.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:46
Esra Çakmur Curling Ligi başladı

Türkiye Curling Federasyonu 2020-2021 faaliyet programında yer alan Esra Çakmur 2. Lig Müsabakaları başladı.

Türkiye Curling Federasyonu 2020-2021 faaliyet programında yer alan Esra Çakmur 2. Lig Müsabakaları başladı. Takımlar, Curling salonunda 1. Lige çıkma mücadelesi veriyor. Federasyon Başkanı Kenan Şebin, "Esra Çakmur, bizim organizasyon kurulu üyemizdi. Ona vefa borumuzu ödemek istedik. Bu nedenle lige adını verdik" dedi.

Türkiye Curling Federasyonu 2020-2021 faaliyet Programında yer alan 2. Lig müsabakaları başladı. Lige bir süre önce hayatını kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni ve Curling Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Esra Çakmur'un adı verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Yakutiye İlçesi'nde bulunan Curling Salonu'nda başlayan 'Esra Çakmur Curling 2. Lig Müsabakaları' pandemi kurallarına uygun olarak yapılıyor. 18 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek olan müsabakalara 4 ilden 14 takım ve 70 sporcu katılıyor. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, pandemi sürecinde dünyanın bir çok yerinde bir çok spor branşında faaliyetler dururken, kendilerinin lig organize ettiklerini söyledi.

Şebin, "Pandemi sürecinde gençlerimizi spordan uzaklaştırmamak ve sporcuların curlingden soğumamaları anlamında Esra Çakmur 2. Lig Müsabakaları düzenlendik. Pandemi nedeniyle kural değişikliği yaptık. Artın pistte iki sporcu değil de tek oyuncu curling taşını süpürebiliyor. Ayrıca müsabakaları seyircisiz oynatıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün personelinden faydalanarak sporculara, antrenörlere, idarecilere ve görevlilerin ateşlerini ölçüyoruz. HES kodu ile görevlileri ve sporcuları salona alıyoruz" dedi.

Esra Çakmur'a Vefa

Yakın zamanda hayatını kaybeden Curling Federasyonu Organizasyon Kurulu üyesi, Curling Gelişim Direktörü Levent Çakmur'un eşi Esra Çakmur'a vefa örneği gösteren federasyon 2. Lige Esra Çakmur'un adını verdi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, bir süre önce hayatını kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni Esra Çakmur'un federasyonun organizasyon kurulu üyesi olduğunun altını çizerek, "Esra Çakmur hayatta iken bize çok destekleri oldu. 2011 UNIVİRSIEADE ve EYOF 2017'de bize çok destek verdi. Özellikle kız çocuklarını spora yönlendirmede çok büyük rol oynadı. Bizde kendisine vefa örneğe göstererek lige rahmetli Esra Hoca'nın adını verdik" diye konuştu.

Federasyon Başkanı Kenan Şebin ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı törende Esra Çakmur'un anısına eşi Levent Çakmur'a plaket takdim etti. - ERZURUM

Esra Çakmur Curling Ligi başladı
Esra Çakmur Curling Ligi başladı
Esra Çakmur Curling Ligi başladı
Esra Çakmur Curling Ligi başladı
Esra Çakmur Curling Ligi başladı
Esra Çakmur Curling Ligi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 1 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 1 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Lütfi Elvan Donald Trump Fahrettin Altun
Magazin Öykü Çelik Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Nilgün Belgün
Spor Erol Bulut Okan Buruk Çağdaş Atan Ersun Yanal Kylian Mbappe
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esra Çakmur Curling Ligi başladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:46:29. #1.15#
title