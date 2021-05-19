Esra Bilgiç: O rolleri asla oynamam

Yeni sezonda 'Kanunsuz Topraklar' dizisinde rol alacak olan oyuncu Esra Bilgiç, oyunculukta kurallarını olduğunu söyledi

Son yılların gözde oyuncularından Esra Bilgiç, oyunculuk kariyerine ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu.

"AİLE YAPISINI ZEDELEYECEK PROJELERDE YOKUM"

Bilgiç, "Şiddeti meşrulaştıracak, toplum ve aile yapısını zedeleyecek fikirleri normalleştirecek, doğaya ve hayvanlara zarar verecek bir karakteri oynamayı kabul etmiyorum" dedi.

Ramo dizisinin final yapmasının ardından oyuncu Esra Bilgiç'in yeni projesi de belli oldu.

Bilgiç, Gold Film'in yeni sezonda FOX'ta ekrana gelecek "Kanunsuz Topraklar" dizisi için el sıkıştı. Başarılı oyuncu Uğur Güneş'le partner olacak.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

Güzel oyuncu, Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle hayran kitlesini genişletti.

Kaynak: Snob Magazin