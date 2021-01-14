Esra Bilgiç hayalini açıkladı
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Esra Bilgiç hayalini açıkladı

14.01.2021 23:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:50
Esra Bilgiç hayalini açıkladı

Esra Bilgiç, ilk kez hayalini paylaştı. 'Ramo' dizisinin yıldızının bilinmeyen gerçekleri...

Esra Bilgiç, ALEM dergisine kapak oldu. 2021 ile ilgili hayallerini ve planlarını dile getiren oyuncu, "Yeni bir seneye seyircinin ilgisini yüksek tutmak için güzel bir senaryoyla başladık. Okumak için can attığım onlarca kitap var. Yakın arkadaşımla müzik yapma hayalimiz var. Belki onu hayata geçirebiliriz. Henüz çok erken ama yaz tatilini iple çekiyorum. Kardeşimle yurt dışı eğitim ve tatil planlarımız var. Yer almak istediğim sosyal sorumluluk projeleri var. Bu sene çok çalışacağım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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