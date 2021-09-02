Esra Atalay bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuyla ekranlara gelmekte. Sezonun ilk konulardan birisi olarak Esra Atalay'ın kaybı ele alınıyor. Peki, Esra Atalay bulundu mu?

Esra Atalay bulundu mu? sorusunun yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konuların arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ESRA ATALAY BULUNDU MU?

70 yaşındaki Cengiz G., oğluna istediği 38 yaşındaki Esra Atalay'ı kaçırdığı iddia ediliyor. Cengiz G.'nin ailesinin de kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.