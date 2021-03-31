eSports Boxing Club boksörleri belli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

eSports Boxing Club boksörleri belli oldu!

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
eSports Boxing Club boksörleri belli oldu!

Geliştiriciliğini Steel City Interactive'nin yaptığı yeni boks oyunu eSports Boxing Club için oynanış videosu paylaştı.

eSports Boxing Club, baştan aşağı profesyonel boks topluluğu tarafından yapılan gerçekçi bir boks oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boksörlerin kişisel özelliklerini ve hareketlerini en gerçekçi şekilde sunabilmek adına dünya şampiyonlarından veriler ve bilgi toplanan eSports Boxing Club'da animasyonların tamamı hareket yakalama teknolojisi ile geliştirildi.

65 LİSANSLI BOKSÖR ESPORTS BOXING GELİŞTİRMELERİNDE YER ALDI

65 lisanslı boksör, doğal ve gerçek atmosfere sahip boks salonları, lisanslı ekipmanlar, ünlü yorumcular ve tamamen özelleştirebilir bir kariyer modu içererek oyunseverlere sunulacak. Oyunun kariyer modunda kendi dövüşçünüzü oluşturup atmosferden profesyonelliğe yükselmeye çalışacak, cutman eğitmler ve reklamınızı yapacak kişileri seçecek karekterinizin kilosunu ve sakatlıklarını yöneteceksiniz.

eSports Boxing Club boksörleri belli oldu!

ESPORTS BOXING CLUB TÜM PLATFORMLARA GELECEK

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için geliştiriliyor. İlk olarak Steam'de erken erişime açılacak. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi söz konusu değil.

ESPORTS BOXING CLUB BOKSÖRLERİ

  • Sugar Ray Robinson
  • Joe Frazier
  • Rocky Marciana
  • Joe Louis
  • Floyd Patterson
  • Jack Johnson
  • Jack Dempsey
  • Roy Jones Jr
  • Josh Taylor
  • Alexander Povetkin

ESPORTS BOXING CLUB SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10
  • İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: 100% DirectX 11

Önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon R9 Fury
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: 100% DirectX 11
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Özlem Zengin Hayati Yazıcı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir İsmail Kartal Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: eSports Boxing Club boksörleri belli oldu! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 15:36:57. #1.15#
title