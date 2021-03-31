eSports Boxing Club boksörleri belli oldu!

Geliştiriciliğini Steel City Interactive'nin yaptığı yeni boks oyunu eSports Boxing Club için oynanış videosu paylaştı.

eSports Boxing Club, baştan aşağı profesyonel boks topluluğu tarafından yapılan gerçekçi bir boks oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boksörlerin kişisel özelliklerini ve hareketlerini en gerçekçi şekilde sunabilmek adına dünya şampiyonlarından veriler ve bilgi toplanan eSports Boxing Club'da animasyonların tamamı hareket yakalama teknolojisi ile geliştirildi.

65 LİSANSLI BOKSÖR ESPORTS BOXING GELİŞTİRMELERİNDE YER ALDI

65 lisanslı boksör, doğal ve gerçek atmosfere sahip boks salonları, lisanslı ekipmanlar, ünlü yorumcular ve tamamen özelleştirebilir bir kariyer modu içererek oyunseverlere sunulacak. Oyunun kariyer modunda kendi dövüşçünüzü oluşturup atmosferden profesyonelliğe yükselmeye çalışacak, cutman eğitmler ve reklamınızı yapacak kişileri seçecek karekterinizin kilosunu ve sakatlıklarını yöneteceksiniz.

ESPORTS BOXING CLUB TÜM PLATFORMLARA GELECEK

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için geliştiriliyor. İlk olarak Steam'de erken erişime açılacak. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi söz konusu değil.

ESPORTS BOXING CLUB BOKSÖRLERİ

Sugar Ray Robinson

Joe Frazier

Rocky Marciana

Joe Louis

Floyd Patterson

Jack Johnson

Jack Dempsey

Roy Jones Jr

Josh Taylor

Alexander Povetkin

ESPORTS BOXING CLUB SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: 100% DirectX 11

Önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

