eSports Boxing Club boksörleri belli oldu!
Geliştiriciliğini Steel City Interactive'nin yaptığı yeni boks oyunu eSports Boxing Club için oynanış videosu paylaştı.
eSports Boxing Club, baştan aşağı profesyonel boks topluluğu tarafından yapılan gerçekçi bir boks oyunu olarak karşımıza çıkıyor.
Boksörlerin kişisel özelliklerini ve hareketlerini en gerçekçi şekilde sunabilmek adına dünya şampiyonlarından veriler ve bilgi toplanan eSports Boxing Club'da animasyonların tamamı hareket yakalama teknolojisi ile geliştirildi.
65 LİSANSLI BOKSÖR ESPORTS BOXING GELİŞTİRMELERİNDE YER ALDI
65 lisanslı boksör, doğal ve gerçek atmosfere sahip boks salonları, lisanslı ekipmanlar, ünlü yorumcular ve tamamen özelleştirebilir bir kariyer modu içererek oyunseverlere sunulacak. Oyunun kariyer modunda kendi dövüşçünüzü oluşturup atmosferden profesyonelliğe yükselmeye çalışacak, cutman eğitmler ve reklamınızı yapacak kişileri seçecek karekterinizin kilosunu ve sakatlıklarını yöneteceksiniz.
ESPORTS BOXING CLUB TÜM PLATFORMLARA GELECEK
PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için geliştiriliyor. İlk olarak Steam'de erken erişime açılacak. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi söz konusu değil.
ESPORTS BOXING CLUB BOKSÖRLERİ
- Sugar Ray Robinson
- Joe Frazier
- Rocky Marciana
- Joe Louis
- Floyd Patterson
- Jack Johnson
- Jack Dempsey
- Roy Jones Jr
- Josh Taylor
- Alexander Povetkin
ESPORTS BOXING CLUB SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10
- İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: 100% DirectX 11
Önerilen sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon R9 Fury
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: 100% DirectX 11