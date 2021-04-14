Esporda bir ayrılık daha! HellRaisers, CS:GO takımını dağıttığını duyurdu
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Esporda bir ayrılık daha! HellRaisers, CS:GO takımını dağıttığını duyurdu

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Esporda bir ayrılık daha! HellRaisers, CS:GO takımını dağıttığını duyurdu

Önemli espor organizasyonlarından olan HellRaisers, eski CS:GO kadrosuyla yollarını ayırdı ve yeni bir kadro kurma sürecine girdi.

HellRaisers yaptığı açıklamada, CS:GO takımını dağıttını duyurdu. Nikolaj "kalinka" Rysakov'un kaptanlığını yaptığı ve birçok turnuvada boy gösteren ekibin oyuncuları artık yeni takım arayışına geçti. Takımın koçu Rustam "TsaGa" Tsagolov da organizasyonla yolunu ayırdığını açıklarken takımın oyuncuları, Dmitriy "ProbLeM" Martinov, Vadim "Flarich" Karetin ve Nikita "JlaYm" Panyushkin transfer listesine eklendi.

HELLRAISERS ESKİ CS:GO KADROSUNUN DAĞILMA NEDENİ DE AÇIKLANDI

Dağılma sürecindeki etkili karar, Şubat ayında takımın beşinci oyuncusunun takımdan ayrılmasının ardından geldi. Guy "anarkez" Trachtman için verilen 1 aylık deneme sürecinin olumsuz sonuç vermesinin ardından takım ESEA Premier'de Kirill "Gospadarov" Gospadarov ile oynadı. Turnuvalarda alınan olumsuz sonuçlar ve ve kadronun net bir şekilde oluşturulamaması sonucunda organizasyon CS:GO takımıyla yollarını ayırdı.

Verilen bu kararın ardından açıklama yapan HellRaisers CEO'su Alex "Magician" Slabukhin, yeni bir kadronun oluşturulduğunu ve detayların ise ilerleyen zamanda paylaşılacağını söyledi. Yapılacak detaylı açıklamada, CS:GO takımının yeni oyuncularının duyurulması bekleniyor.

HellRaisers'ın dağılmadan önceki son kadrosu şu şekilde:

? Vadim "Flarich" Karetin

? Russia Nikita "JIaYm" Panyushkin

? Russia Dmitriy "ProbLeM" Martinov

? Ukraine Dmitriy "jR" Chervak

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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