Espor Türkiye Büyük Finali'nde şampiyon Galatasaray Espor oldu

Volkswagen Arena'da Galatasaray Espor ile Nasr Esports arasında geçen Espor Türkiye Büyük Finali'nde Yılın En İyi League Of Legends takımı olan Galatasaray Espor kupaya uzanırken, en değerli oyuncu Galatasaray Espor'un orta koridor oyuncusu Onur Can Demirol (Bolulu) seçildi.

Volkswagen Arena'da Galatasaray Espor ile Nasr Esports arasında geçen Espor Türkiye Büyük Finali'nde Yılın En İyi League Of Legends takımı olan Galatasaray Espor kupaya uzanırken, en değerli oyuncu Galatasaray Espor'un orta koridor oyuncusu Onur Can Demirol (Bolulu) seçildi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde (VFŞL) yaz mevsimi boyunca izlenen üst düzey mücadelelerin son noktası olan Türkiye büyük finali yapıldı.

Heyecanlı lig aşaması sonrası finale kalmayı başaran Galatasaray Espor ve Nasr Esports'un karşı karşıya geldiği Türkiye büyük finalinde zafere ulaşan taraf Galatasaray Espor oldu.

Final mücadelesinin ilk karşılaşmasında maçın başından itibaren kurdukları üstünlüğü karşılaşma boyunca devam ettiren Galatasaray Espor karşılaşmanın galibi oldu. İkinci maçta Galatasaray Espor, üst üste kazandıkları takım savaşlarının ardından Baron güçlendirmesini de alarak seride durumu 2-0'a getirmeyi başardı. Serinin üçüncü karşılaşmasında ise kaybettiği bir takım savaşına rağmen üstünlüğü kaybetmeyerek zafer ekranını gören taraf olan Galatasaray Espor, 3-0'lık skorla kupanın ve yılın en iyi League Of Legends takımı unvanının sahibi oldu.

Maç önü programının ardından açılış şovu için Amerikalı ünlü müzisyen MAKO sahne aldı. Final karşılaşmalarının sonucunda şampiyonun adı 3-0'lık skorla Galatasaray Espor olurken, 3 maç süren seri boyunca gösterdiği üstün performansıyla en değerli oyuncu ödülünün sahibi ise Galatasaray Espor orta koridor oyuncusu Onur Can Demirol (Bolulu) olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Riot Games Türkiye & Orta Doğu Operasyon ve Prodüksiyondan Sorumlu Espor Müdürü Burcu Güzel, şunları kaydetti:

"Öncelikle finale yükselmeyi başaran iki takımımızı da tebrik etmek isterim. Bugün soluksuz izlediğimiz karşılaşmalara şahit olduk ve uzun zamandır beklediğimiz espor atmosferini bir kez daha yaşadık. Mücadele ruhunu bizlere bir kez daha yaşatan tüm takım oyuncularımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu zorlu mücadeleden kupayla ayrılan Galatasaray Espor'u da kutluyorum. Dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye büyük finalinde pandemi koşulları nedeniyle ekranları başında bu mücadeleye tanık olan herkese unutulmaz bir deneyim yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Takımlarımız ve LoLespor izleyicilerimize daha güçlü bir espor ekosistemi sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. TBF atmosferinin ülkece yaşadığımız şu zor günlerde espor severlere bir nebze olsun gündemden uzaklaşarak heyecanı doyasıya yaşama imkanı sağladığını umut ediyorum."

"Espor pazarına 31 milyon TL'lik yatırım"

Türkiye büyük finalini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de Vodafone FreeZone olarak Türkiye'de esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdüklerini aktardı.

Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Espor pazarına 5 yılda yaklaşık 31 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2018 yılından beri isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zamanki gibi birbirinden güzel mücadelelere tanık olduk. Ekranları başındaki milyonlarca gencimizin de katılımıyla bir kez daha büyük bir heyecan ve coşku yaşadık. Vodafone'lu gençler, Gamer ek paketlerimiz ve FreeZone Gaming portföyümüz ile Türkiye büyük finalini paketlerinden izleyerek heyecana ortak olma fırsatı buldu. Şampiyonluğu kazanan Galatasaray Espor'u ve 'en değerli oyuncu' ödülünü alan Onur Can Demirol'u (Bolulu) kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."

2021 Türkiye büyük finali ile lig aşaması boyunca gösterdikleri başarıyı taçlandırarak yılın en iyi takımı olan Galatasaray Espor'un menajeri Berkalp Kaan Yılmazoğlu ise "Burada olmaktan çok mutlu olduğumuzu ve Worlds'e gideceğimiz için de büyük bir heyecan duyduğumuzu söylemek isterim. Sezon başından beri tek hedefimiz şampiyon olmaktı ve oyuncularımızın bunu başardığını görmek bizler için çok gurur verici. Hepsi harika kişiliklere sahip ve şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyorlar. Şampiyon oluşumuzla aslında yeni bir dönem başlıyor. Şimdi Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi layığıyla temsil etmek için çalışacağız. Bizi sezon boyunca destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu