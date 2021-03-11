Espor oyuncusu Sinatraa, eski kız arkadaşı tarafından cinsel istismar ile suçlandı
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Espor oyuncusu Sinatraa, eski kız arkadaşı tarafından cinsel istismar ile suçlandı

11.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:56
Espor oyuncusu Sinatraa, eski kız arkadaşı tarafından cinsel istismar ile suçlandı

Sentinels VALORANT takımında oynayan profesyonel oyuncu Jay "Sinatraa" Won, eski kız arkadaşı tarafından cinsel istirmar ile suçlandı. Riot Games, oyuncuyu VCT Master turnuvasından men ettiğini duyurdu.

Son yıllarda maalesef kadınlara taciz ve zorbalık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Sektör ve sınıf fark etmeyen bu iğrenç olay bu kez profesyonel espor arenasında çalkalandı. Profesyonel espor oyuncusu Sinatraa, eski kız arkadaşına tarafından cinsel istismar iddialarıyla suçlandı.

Cleoh Hernandez, olayın sadece cinsel istismarla kalmadığını kendisine, psikolojik baskı, manipülasyon ve mobing yapıldığını da ekledi. Sinatraa'nın eski kız arkadaşı Cleoh Hernandez ilişkilerinin sadece dokuz ay sürdüğünü ve bu süreçte korku içinde yaşadığını da sözlerine ekledi. Ayrıca yapılan konuşmaların ve mesajların da kaydınının elinde olduğunu belirtilen Cleoh her şeyi itiraf ettiğinde kanıtların 15 sayfadan daha uzun olacağını da vurguladı. Profesyonel oyuncu Sinatraa tarafından ise hala bir yanıt verilmedi.

CLEOH'IN, SİNATRAA HAKKINDAKİ İDDİALARI

İlişki sırasında ve sonrasında olsun sürekli mağdur olduğunu belirten Cle0h, kendisine çok kötü davrandığından ve bir yıl eziyet çektiğinden bahsetti. Cleoh, Sinatraa'nın kitlesini kullanarak kendisini bastırmak istediğini de sözlerine ekledi. Günümüzde sosyal medyanın gücüne bakacak olursak bu varsayımı yersiz sayılmaz. Sinatraa bu suçmalardan sonra incelemeye alındı, kesin sonuç ise hâlâ daha belirlenmiş değil.

RIOT GAMES TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan suçlamaların ardından Riot Games tarafından incelemeye alınan profesyonel oyuncu Sinatraa, Kuzey Amerika'da düzenlenen VCT Masters maçları devam ederken takımın bir süre formasını giyemeceği duyuruldu.

Espor oyuncusu Sinatraa, eski kız arkadaşı tarafından cinsel istismar ile suçlandı

Riot Games tarafından herhangi bir karar alınana kadar profesyonel oyuncunun askıya alındığı, olayın aslı ortaya çıkana kadar herhangi bir etkinlikte bulunamayacağı belirtildi.

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