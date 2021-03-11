Espor oyuncusu Sinatraa, eski kız arkadaşı tarafından cinsel istismar ile suçlandı

Son yıllarda maalesef kadınlara taciz ve zorbalık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Sektör ve sınıf fark etmeyen bu iğrenç olay bu kez profesyonel espor arenasında çalkalandı. Profesyonel espor oyuncusu Sinatraa, eski kız arkadaşına tarafından cinsel istismar iddialarıyla suçlandı.

Cleoh Hernandez, olayın sadece cinsel istismarla kalmadığını kendisine, psikolojik baskı, manipülasyon ve mobing yapıldığını da ekledi. Sinatraa'nın eski kız arkadaşı Cleoh Hernandez ilişkilerinin sadece dokuz ay sürdüğünü ve bu süreçte korku içinde yaşadığını da sözlerine ekledi. Ayrıca yapılan konuşmaların ve mesajların da kaydınının elinde olduğunu belirtilen Cleoh her şeyi itiraf ettiğinde kanıtların 15 sayfadan daha uzun olacağını da vurguladı. Profesyonel oyuncu Sinatraa tarafından ise hala bir yanıt verilmedi.

CLEOH'IN, SİNATRAA HAKKINDAKİ İDDİALARI

İlişki sırasında ve sonrasında olsun sürekli mağdur olduğunu belirten Cle0h, kendisine çok kötü davrandığından ve bir yıl eziyet çektiğinden bahsetti. Cleoh, Sinatraa'nın kitlesini kullanarak kendisini bastırmak istediğini de sözlerine ekledi. Günümüzde sosyal medyanın gücüne bakacak olursak bu varsayımı yersiz sayılmaz. Sinatraa bu suçmalardan sonra incelemeye alındı, kesin sonuç ise hâlâ daha belirlenmiş değil.

RIOT GAMES TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan suçlamaların ardından Riot Games tarafından incelemeye alınan profesyonel oyuncu Sinatraa, Kuzey Amerika'da düzenlenen VCT Masters maçları devam ederken takımın bir süre formasını giyemeceği duyuruldu.

Riot Games tarafından herhangi bir karar alınana kadar profesyonel oyuncunun askıya alındığı, olayın aslı ortaya çıkana kadar herhangi bir etkinlikte bulunamayacağı belirtildi.