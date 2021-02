Espor oyuncusu İsopowerr: En büyük hedefim dünya şampiyonluğu

Cenk KAYA/İSTANBUL, - Türkiye'nin önde gelen espor oyuncularından İsmail Can Yerinde (İsopowerr), 2020'de yaptıklarını ve 2021 hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na anlattı. 'İsopowerr', en büyük hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde (İsopowerr), şans eseri başladığı espor kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadığını belirtti. İsopowerr, "Ben de herkes gibi arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Daha sonra bir kafe turnuvası düzenlendiğini duyduk. Arkadaşlarım da bana 'Katıl. İyi oynuyorsun' dediler. Ben önce katılmayacaktım. Gerek yok diye düşünüyordum. Ama daha sonra katılmaya karar verdim ve turnuvayı kazandım. Şansıma turnuvanın yapıldığı kafenin sahibinin arkadaşının bir espor takımı varmış. O da bana 'Sen bir espor takımında oynamalısın. Çok iyisin' dedi. O vesileyle başladım ve sonrasında Türkiye şampiyonluğuna, dünya 3'üncülüğüne, Balkan şampiyonluğuna kadar uzandım" dedi."ESPOR'UN GELİŞTİĞİNİ GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ""Espor'a bakışın son yıllarda değiştiğini görüyoruz. İçeriden biri olarak siz nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise İsopowerr, şu yanıtı verdi: "Ben 3 senedir bu işin içerisindeyim. İlk senelere göre daha fazla markanın işe dahil olduğunu ve organizasyon sayısının arttığını söyleyebilirim. Artık espor'un Olimpiyat Oyunları'nda yer almasının bahsi bile geçmeye başladı. Espor'un bu anlamda geliştiğini görmek mutluluk verici. Üniversitelerde espor için burslar verilmeye başladı. Hatta bazı üniversiteler espor bölümleri açmaya başladı. Her şey harika gidiyor.""BU SENE HEDEFİM SEZONU İLK 10'DA BİTİRMEK"Geçen yılı değerlendiren ve 2021 hedefleri üzerine de açıklamalarda bulunan İsopowerr, "2020 benim için güzel geçti. Türkiye'de belki ekstra bir turnuva olmadı ama globalde mücadele ettim. Geçen seneyi FIFA oyununda dünya 20'ncisi olarak tamamladım. Bu sene hedefim sezonu ilk 10'da bitirmek. Onun dışında da global bir turnuva kazanmak istiyorum. Önümüzde bir Dünya Kulüpler Kupası play-off'u var. Bunu kazanabilirsek turnuvaya katılma hakkı kazanıyoruz. Bu turnuva bizim dünya 3'üncüsü olduğumuz turnuva. Dolayısıyla orada yarım kalan bir hesabımız vardı. Onu tamamlayıp Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu olmayı istiyoruz" diye konuştu."Futbolist takımının formasını giyiyorsunuz. Organizasyon size nasıl bir imkan veriyor? Ayrıca takımda sizinle birçok FIFA oyuncusu da var. Futbolist'in FIFA ve espor'a olan yatırımları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan İsopowerr, şunları kaydetti: "Futbolist, FIFA anlamında Türkiye'de ilk yatırım yapan organizasyon. Biz bir aile gibiyiz. Ben 4 senedir Futbolist takımının içerisindeyim. İlk girdiğim günden beri her şey çok iyi ilerliyor. Hem maddi hem de manevi olarak birbirimize destek oluyoruz. Çok da iyi insanlar. Zaten Türkiye'deki en başarılı FIFA kulübü. Dünyada da 9'uncu sıradayız. Çok başarılı bir kulüp" ifadelerini kullandı.Espor'a çok önemli yatırımlar yapan Red Bull'un sağladığı avantajlar konusunda ise İsopowerr, "Red Bull hem dünyada hem de Türkiye'de espor'a hem ilk hem de en büyük yatırımı yapan marka. Geçen sene de bu sene de bu alanda çok fazla turnuva düzenlediler. Red Bull sporcusu olmak yani bu ailenin bir parçası olmak benim için çok gurur verici. Çok özel bir duygu. Türkiye'de Red Bull'un espor'a yaptığı ilk yatırım da benim" dedi"EN BÜYÜK HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"Zirveye çıkmayı amaçladığını vurgulayan sporcu, "En büyük hedefim uzun vadede dünya şampiyonluğu. Kısa vadede ise dediğim gibi Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu ve dünya sıralamasında ilk 5 ila 10'uncu sırada yer almak" diye konuştu.FIFA 20 ve 21 kıyaslaması yapan oyuncu, "FIFA 21'de defans daha kolay çünkü defansta otomatik bloklar daha fazla var. Yani siz savunmadığınız zaman sizin oyuncunun şutlara otomatik olarak blok yapabiliyor. Bu kötü bir özellik. Hiçbir oyuncu bunu beğenmiyor. Son eklentiden sonra oyun biraz FIFA 20'ye benzemeye başladı. Hatta bence biraz daha kötüsü oldu. Profesyonel oyuncular açıkçası bu oyundan pek memnun değil. Ama FIFA 20'ye göre daha zor bir oyun" dedi.Günlük antrenman programını da anlatan İsopowerr, "Oyun ilk çıktığı zaman, oyuna alışmak için 5-6 saat oynuyorum. Sonra bu süreç geçince oyun sürem 1-2 saate düştü. O da zaten profesyonel oyuncularla antrenman yapmak için oluyor" diye konuştu.İsopowerr, espor'da kariyer hayali kuranlara ise "Aslında bu işin kilit noktası hiç bırakmamak. Çünkü bu işte çok fazla kırılma noktası oluyor. Ben de bu kırılma anlarını yaşadım. Benim şansım takımım ve ailemdi. O desteği alamamış olsaydım muhtemelen bırakmış olurdum. O sebeple ailenin desteği çok önemli, hedefler çok önemli. Bırakmadan devam etmek gerekiyor. Çok isterseniz ve bırakmazsanız o hedefe ulaşıyorsunuz. Bu beklemediğiniz bir anda da gerçekleşebiliyor" tavsiyesinde bulundu."GALATASARAYLIYIM AMA BU DURUM OYUNUMU ETKİLEMİYOR"Gönül verdiği takımın Galatasaray olduğunu söyleyen sporcu, bu durumun duygusal anlamda oyununa bir etkisinin olmadığını dile getirdi."Gerçek hayattaki oyuncularla aynı oyuncuların oyundaki hallerini kıyasladığınızda en şaşırdığınız futbolcu kimdir?" sorusuna İsopowerr, "Casemiro'nun rating'i bence yüksek. Aklımda o kalmış nedense. Onun dışında rating'ine çok takıldığım bir oyuncu olmadı" şeklinde cevap verdi."TABİİ Kİ MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTERİM"Milli takımda tekrar yer almak istediğini belirten İsopowerr, "Milli takımda oynamak gurur verici bir olay. Ben geçen sene milli takım forması giymiştim. Tabii ki milli takımda oynamak isterim. Bunun için bir turnuva olacaktır. Ben de o turnuvayı kazanarak milli takıma seçilmeyi isterim" dedi.

İsmail Can Yerinde (İsopowerr), "Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Birçok ilki başardım, umarım yurt dışından da ülkemize ilk kupayı getiren oyuncu olurum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim" mesajıyla sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cenk KAYA