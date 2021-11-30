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Espor oyuncusu Faker'ın kariyeri boyunca kazandığı paraları duyanlar şoke oldu!

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Espor oyuncusu Faker'ın kariyeri boyunca kazandığı paraları duyanlar şoke oldu!

Profesyonel League of Legends oyuncusu Lee "Faker" Sang Hyeok, 8 yıllık espor kariyeri boyunca turnuvalardan 1 milyon doları aşkın para kazandı.

Dünyaca ünlü espor oyuncusu Faker, 2013 yılından bu yana turnuvalardan kazandığı paralar dudak uçuklattı. Geçtiğimiz günlerde takımıyla 1+1 yıl daha kontrat uzatan Faker'ın yeni maaşına milyon dolarlık zam yapılarak 7,1 milyon dolara yükseldi.

25 Yaşındaki Güney Koreli League of Legends oyuncusu ilk olarak 17 yaşında katıldığı turnuvadan 255 bin dolarlık ödülün sahibi olmuştu, 20 yaşında katıldığı turnuvalardan ise 408 bin dolar ödül kazanmıştı. Lee "Faker" Sang Hyeok, espor alanında dünyada 76. sırada yer alırken kendi ülkesi Güney Kore'de birinci sırada yer almaktadır.

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Espor oyuncularının kazançlarını gösteren Esports Earnings'e göre Faker'ın 2013 yılından 2021 yılına kadar yer aldığı 56 turnuvadan toplam 1,3 milyon dolar para ödülü kazanmıştır. Katıldığı 56 turnuvanın 55'i arenada oynanırken sadece bir tanesi online olarak oynandı.

Espor oyuncusu Faker'ın kariyeri boyunca turnuvalardan kazandığı paralar duyanları hayrete düşürdü!

Profesyonel League of Legends oyuncusu Faker'ın kazandığı en büyük turnuva ödülü 338 bin dolar ile 2016 yılında birincilik ile tamamladığı League of Legends 2016 World Championship turnuvası oldu.

Espor oyuncusu Faker'ın kariyeri boyunca turnuvalardan kazandığı paralar duyanları hayrete düşürdü!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!

Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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