Espor'da boş zaman yönetimi ve kısıtlayıcılar anketi devam ediyor

Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından oluşturulan ankete katılarak esporcular hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasını sağlayabilirsiniz.

Anket Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, bir araştırma kapsamında yapılıyor. Araştırmanın asıl amacı ülkemizdeki esporcular hakkında derinlemesine bilgiler edinmektir. Aynı zamanda ülkemizde gelişme sürecinde olan espora bilimsel olarak yaklaşıp sektördeki durumu ortaya koymaktır. Araştırma belli bir süre aralığıyla değil daha çok alandaki boş yerlerin doldurulmasına yönelik yapılıyor. Araştırma kapsamında yapılan anket ile esporculara bilimsel yollarla destek sağlamak ve onlara rehber olmak amaçlanıyor. Espor'un adını daha fazla duyurmak ve esporcuların sorunlarını, motivasyonlarını ve beklentilerini belirleyerek onların da sesinin duyulmasını sağlamak araştırmanın amaçları arasında.

Espor sektörünün gelişimine katkı sağlamak için ankete katılabilirsiniz. Ankete katılarak topluluk hakkında daha fazla bilgi ve istatistik sahibi olunmasını sağlayabilirsiniz.

Anketin içerisinde; espor topluluğunun boş zamanlarında neler yaptığı, boş zaman planlamasını nasıl yaptığı, boş zamanlarını etkili kullanıp kullanmadığı ve boş zamanlarla ilgili ne düşündüğü gibi konular hakkında sorular bulunuyor.

Aynı zamanda yine topluluğun fiziksel aktiviteler hakkında ne düşündüğü, fiziksel aktivitelere ne kadar zaman ayırdığı, fiziksel aktivite yapmıyorsa neden yapmadığı ve fiziksel aktivitelerde ne gibi zorluklarla karşılaştığı gibi sorularla birlikte anketin sonuna geliniyor.

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Kaynak: Playerbros