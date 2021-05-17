Espor'da boş zaman yönetimi ve kısıtlayıcılar anketi devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Espor'da boş zaman yönetimi ve kısıtlayıcılar anketi devam ediyor

Espor'da boş zaman yönetimi ve kısıtlayıcılar anketi devam ediyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından oluşturulan ankete katılarak esporcular hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasını sağlayabilirsiniz.

Anket Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, bir araştırma kapsamında yapılıyor. Araştırmanın asıl amacı ülkemizdeki esporcular hakkında derinlemesine bilgiler edinmektir. Aynı zamanda ülkemizde gelişme sürecinde olan espora bilimsel olarak yaklaşıp sektördeki durumu ortaya koymaktır. Araştırma belli bir süre aralığıyla değil daha çok alandaki boş yerlerin doldurulmasına yönelik yapılıyor. Araştırma kapsamında yapılan anket ile esporculara bilimsel yollarla destek sağlamak ve onlara rehber olmak amaçlanıyor. Espor'un adını daha fazla duyurmak ve esporcuların sorunlarını, motivasyonlarını ve beklentilerini belirleyerek onların da sesinin duyulmasını sağlamak araştırmanın amaçları arasında.

Espor sektörünün gelişimine katkı sağlamak için ankete katılabilirsiniz. Ankete katılarak topluluk hakkında daha fazla bilgi ve istatistik sahibi olunmasını sağlayabilirsiniz.

Anketin içerisinde; espor topluluğunun boş zamanlarında neler yaptığı, boş zaman planlamasını nasıl yaptığı, boş zamanlarını etkili kullanıp kullanmadığı ve boş zamanlarla ilgili ne düşündüğü gibi konular hakkında sorular bulunuyor.

Aynı zamanda yine topluluğun fiziksel aktiviteler hakkında ne düşündüğü, fiziksel aktivitelere ne kadar zaman ayırdığı, fiziksel aktivite yapmıyorsa neden yapmadığı ve fiziksel aktivitelerde ne gibi zorluklarla karşılaştığı gibi sorularla birlikte anketin sonuna geliniyor.

İlginizi Çekebilir Açıklaması

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yeliz Kuvancı Jennifer Lopez Nur Fettahoğlu Barış Murat Yağcı
Spor Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Espor'da boş zaman yönetimi ve kısıtlayıcılar anketi devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 11:24:58. #1.14#

title