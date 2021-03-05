Esporda boş zaman yönetimi ve kısıtlayıcılar anketi
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Esporda boş zaman yönetimi ve kısıtlayıcılar anketi

05.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:45
Esporda boş zaman yönetimi ve kısıtlayıcılar anketi

Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından oluşturulan ankete katılarak esporcular hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasını sağlayabilirsiniz.

Anket Gazi Üniversitesi Rekreasyon bölümü öğretim öğretim üyelerince bir araştırma kapsamında yapılıyor. Araştırmanın asıl amacı esporcular üzerine derinlemesine bilgiler edinmektir. Espor hakkındaki araştırmaların artması espora her türlü katkı sağlayacaktır. Gerek sporculara gerek paydaşlara teni yollar, yeni bilgiler ve yeni kaynaklar oluşturacaktır.

Espor sektörünün gelişimine katkı sağlamak için ankete katılabilirsiniz. Ankete katılarak topluluk hakkında daha fazla bilgi ve istatistik sahibi olunmasını sağlayabilirsiniz.

Bu çalışmada espor topluluğunun boş zamanlarında neler yaptığı, boş zaman planlamasını nasıl yaptığı, boş zamanlarını etkili kullanıp kullanmadığı ve boş zamanlarla ilgili ne düşündüğü gibi konuların araştırılması amaçlanmıştır.

Aynı zamanda yine topluluğun fiziksel aktiviteler hakkında ne düşündüğü, fiziksel aktivitelere ne kadar zaman ayırdığı, fiziksel aktivite yapmıyorsa neden yapmadığı ve fiziksel aktivitelerde ne gibi zorluklarla karşılaştığı gibi soruların cevaplandırılması planlanmıştır.

Kaynak: Playerbros

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