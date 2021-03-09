Espor Antalyaspor Valorant kadrosunu duyurdu
09.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:45
Espor Antalyaspor'un yeni Valorant Kadrosu!
Espor Antalyaspor, oyuncu seçmelerinin başladığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu, Espor Antalyaspor'da seçmeler tamamlandı ve kadro kesinleşti. Espor Antalyaspor ekibi yeni Valorant takımı kurduğunu, takım koçunu ve oyuncularını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
ESPOR ANTALYASPOR VALORANT KADROSU
Mert "ork1de" Altay
Serdar "eNK1" Salman
Furkan "yanntiersen" Akçay
Muhsin "MOZZ" Özdoğan
Gökberk "Sp1ke" Sezen
Takım Koçu: Yılmaz Kaan "OpTX" Tımkaz
Yeni kurulan Espor Antalyaspor ekibine başarılar dileriz.
Kaynak: Playerbros