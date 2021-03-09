Espor Antalyaspor Valorant kadrosunu duyurdu
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Espor Antalyaspor Valorant kadrosunu duyurdu

09.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:45
Espor Antalyaspor Valorant kadrosunu duyurdu

Espor Antalyaspor'un yeni Valorant Kadrosu!

Espor Antalyaspor, oyuncu seçmelerinin başladığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu, Espor Antalyaspor'da seçmeler tamamlandı ve kadro kesinleşti. Espor Antalyaspor ekibi yeni Valorant takımı kurduğunu, takım koçunu ve oyuncularını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

ESPOR ANTALYASPOR VALORANT KADROSU

Mert "ork1de" Altay

Serdar "eNK1" Salman

Furkan "yanntiersen" Akçay

Muhsin "MOZZ" Özdoğan

Gökberk "Sp1ke" Sezen

Takım Koçu: Yılmaz Kaan "OpTX" Tımkaz

Yeni kurulan Espor Antalyaspor ekibine başarılar dileriz.

Kaynak: Playerbros

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