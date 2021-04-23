Espiye ve Eynesil'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

Giresun'un Espiye ve Eynesil ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Giresun'un Espiye ve Eynesil ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Espiye Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene katılan çocuklar tarafından havaya kırmızı beyaz balonlar bırakıldı.

Törene ilçe Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, Emniyet Müdür Vekili Birkan Erden, Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı ve diğer ilgililer katıldı.

Tören sonrası da Kaymakam Tengir ve Başkan Karadere 23 Nisan'da doğan iki çocuğa pasta kesti.

Eynesil

Eynesil Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın, Türk milletinin varlığı ve kaderi üzerindeki hakimiyetini resmen ilan ettiği gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün, Büyük Türk Milletinin tarihindeki büyük icraatlarının en son ve en parlak bir sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış olup, Türk milletinin iradesinin, kararlarının ve sesinin yegane temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk milletinin varlığı ve kaderi üzerindeki hakimiyetini resmen ilan ettiği günün yıl dönümüdür. Bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz."

Tören Mustafa Yüksel İlkokulu öğrencileri Ömer Abanoz ve Ercin Su Gündoğdu'nun şiir okumasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık