Espiye Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Çelik yeniden seçildi

Espiye Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Turgut Çelik yeniden seçildi.

Dernek binasında yapılan genel kurulda, Çelik başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Yeniden dernek başkanı seçilen Turgut Çelik, köy ve mahalle muhtarları olarak Espiye ilçesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

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