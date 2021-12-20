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Espiye Müftülüğü öğrencilere kitap hediye etti

Espiye Müftülüğü öğrencilere kitap hediye etti
AA / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Espiye Müftülüğü öğrencilere, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Hz. Muhammed'in Hayatı" adlı kitap hediye etti.

Espiye Müftülüğü öğrencilere, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Hz. Muhammed'in Hayatı" adlı kitap hediye etti.

İlçe Müftüsü Yavuz Koçak, Atatürk Ortaokulu, Cibril Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Burada öğrencilerle bir araya gelen Koçak, kendilerine "Hz. Muhammed'in Hayatı" adlı kitabı verdi.

Koçak, 19 Şubat 2021'de "Siyer-i Nebi Gençlik Bilgi" yarışmasının düzenleneceğini belirterek, öğrencileri bu yarışmaya katılmaya davet etti.

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

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