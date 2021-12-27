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Espiye Kaymakamlığından sokak hayvanlarına mama desteği

Espiye Kaymakamlığından sokak hayvanlarına mama desteği
AA / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye Kaymakamlığı, sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye Kaymakamlığı, sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Kaymakam Taner Tengir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirtti.

Kaymakamlık olarak polis ve jandarma ekipleri vasıtasıyla hayvanlara mama desteği sağlandığını kaydeden Tengir, şöyle konuştu:

"Emniyet ve jandarma görevlilerince sorumluluk alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara mama desteği verdik. Can dostlarımızı sevindirdik. Sokak hayvanlarını soğuk kış günlerinde unutmayan emniyet ve jandarma personelimize teşekkür ediyorum."

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AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

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