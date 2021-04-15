Espiye Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımı
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Espiye Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımı

Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel
Espiye Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımı

Espiye Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Espiye Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Kaymakam Taner Tengir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardımlardan yararlanacak ailelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından belirlendiğini ifade etti.

Tengir, gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandığını kaydederek, her zaman Espiye halkının yanında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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