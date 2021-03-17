Espiye Kaymakamı Tengir, okul ziyaretlerini sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Espiye Kaymakamı Tengir, okul ziyaretlerini sürdürdü

17.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:46
Espiye Kaymakamı Tengir, okul ziyaretlerini sürdürdü

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, okul ziyaretlerini sürdürdü.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, okul ziyaretlerini sürdürdü.

Tengir, Sogˆukpınar beldesi ile Direkbükü köyündeki okulları ziyaret etti, incelemelerde bulundu, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim öğretimin sorunsuz devam ettiğini belirten Tengir, "Öğretmen ve öğrencilerimiz ile bir araya gelerek sohbet ettik. Okullarımızın ihtiyaçlarını belirledik. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakam Tengir, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Ezgi Eyüboğlu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Metin Oktay Hakan Kutlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Espiye Kaymakamı Tengir, okul ziyaretlerini sürdürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:47:48. #1.15#
title