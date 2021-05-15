Espiye Kaymakamı Tengir, görev başındaki personelin bayramını kutladı

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Kaymakam Tengir, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, İtfaiye Amirliği ile Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.

Personelin bayramını kutlayan Tengir'e ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, İlçe Emniyet Müdür vekili Yaşar Koç ve İlçe Müftüsü Yavuz Koçak eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık