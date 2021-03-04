Espiye Kaymakamı Tengir'den köy ziyaretleri

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret etti.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret etti.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere'nin de katıldığı ziyarette Tengir, Ericek, Aydınlar, Güzelyurt ve Yeşilyurt köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kendilerinin istek ve taleplerini dinleyen Tengir, devletin şefkat elini halka ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Tengir, her hafta köy ziyaretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık