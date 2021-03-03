Espiye ilçesinde öğrencilere 1000 tablet dağıtıldı

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, ilçede ihtiyaç sahibi 1000 öğrenciye tablet dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tengir, gazetecilere, tableti olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermek ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak adına yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kaymakamlık, Espiye Belediyesi, Giresun Ticaret Borsası, öğretmenler ve okul aile birliklerinin katkılarıyla bin tablet temin ettiklerini vurgulayan Tengir, bunları da öğrencilere ulaştırdıklarını aktardı.

Tabletlerin temininde katkısı bulunanlara teşekkür eden Tengir, öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık