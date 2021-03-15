Espiye ilçesinde koronavirüs denetimleri sürüyor
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Espiye ilçesinde koronavirüs denetimleri sürüyor

15.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:59
Espiye ilçesinde koronavirüs denetimleri sürüyor

Espiye Kaymakam Taner Tengir, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Espiye Kaymakam Taner Tengir, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağalık Madeni Mahallesi Karadere, Keşmerli ve Cibril mevkileri ile Esentepe Mahallesi'nde bir binada uygulanan karantinaların sona erdiğini belirtti.

İlçe genelinde ekiplerin denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Tengir, buradaki amaçlarının hayatı kısıtlamak değil, salgını kontrol altına almak olduğuna işaret etti.

Kaymakam Tengir, Espiye halkından ev ziyaretlerine ve taziyelere ara vermelerini de istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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