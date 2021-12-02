Espiye ilçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Espiye Gençlik Merkezi'ndeki etkinliğe, Kaymakam Taner Tengir, Espiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Tolga Cebeci, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Tengir, yaptığı konuşmada, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Amaçlarının öğrencilerde okuma algısı yaratmak olduğunu ifade eden Tengir, şöyle konuştu:

"Okuma alışkanlığına ön ayak olmak istiyoruz. Biz bir şeyler öğrenmek için okumalıyız. Okuyan bilir, okuyan duyar, okuyan görür. Okumayan bilebilir ama bu bilgi eksik olabilir. Bizim bir hedefimiz, kendi çabamızla okuma alışkanlığı kazandırmak. Biz farkındalık yaratarak, verimli kitap okuyan kişi sayısında artış yaratmak istiyoruz."

Tengir, bu gibi etkinliklerin öğrencilerin üzerinde olumlu etki oluşturacağına inandığını da sözlerine ekledi.

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

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