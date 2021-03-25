Espiye ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor
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Espiye ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel
Espiye ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kentte doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kentte doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Karadere, AA muhabirine, ilçe merkezinin bu yıl içerisinde doğal gaz kullanımına kavuşması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Karadere, şöyle konuştu:

"Esentepe Mahallemiz ile 23 Nisan Caddesinde hummalı bir çalışma söz konusu. Yıl içerisinde buralarda doğal gaz kullanımına başlanılacak. Diğer bölgelerde de kısa zamanda altyapı çalışmaları başlatılacak. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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