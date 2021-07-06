Espiye ilçesinde aşı çadırı kuruldu
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Espiye ilçesinde aşı çadırı kuruldu

Espiye ilçesinde aşı çadırı kuruldu
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye ilçesinde kurulan çadırda vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde kurulan çadırda vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Hükumet Konağı bahçesinde kurulan çadırı ziyaret etti, görevliler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelede en etkili yöntemin aşı olduğuna işaret ederek, "Aşılama için tüm Espiye olarak kolları sıvadık. Devlet Hastanemiz ve sağlık ocaklarımızın yanı sıra pazartesi ve cuma günleri hükumet konağı önünde kurulan çadırda halkımıza aşı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaymakam Tengir, ilçe halkından aşılarını olmalarını da istedi.

Espiye ilçesinde aşı çadırı kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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