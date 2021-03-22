Espiye ilçesinde 50 engelli ve yaşlıya evde bakım hizmeti veriliyor
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Espiye ilçesinde 50 engelli ve yaşlıya evde bakım hizmeti veriliyor

22.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:57
Espiye ilçesinde 50 engelli ve yaşlıya evde bakım hizmeti veriliyor

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, ilçede koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında engelli ve yaşlı 50 vatandaşa evde bakım hizmeti verildiğini söyledi.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, ilçede koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında engelli ve yaşlı 50 vatandaşa evde bakım hizmeti verildiğini söyledi.

Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin yaşlı, engelli, yatalak, maddi imkanı olmadığı için temel ihtiyaçlarını gideremeyen kimse kalmaması olduğunu belirtti.

Oluşturulan ekibin engelli ve yaşlıları evlerinde ziyaret ettiğini kaydeden Tengir, "Kovid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında evler dezenfekte edilerek temizlenmekte. Engelli ve yaşlılarımızın gereksinim duydukları ihtiyaçları da giderilmektedir." dedi.

Tengir, çalışmalara katılan personellere de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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