Espiye ilçesinde 241 aileye gıda paketi ulaştırıldı
Espiye İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi iş birliğinde ihtiyaç sahibi 241 aileye ramazan gıda yardımı yapıldı.
Espiye İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi iş birliğinde ihtiyaç sahibi 241 aileye ramazan gıda yardımı yapıldı.
Espiye Müftüsü Yavuz Koçak, AA muhabirine, içerisinde bulunduğumuz Ramazan'ın yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.
Koçak, buradan yola çıkarak müftülük ve vakıf işbirliğinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu mübarek Ramazan ayını kardeşlerimizle birlikte gönül hoşluğu içinde yaşamak istedik. Allah yaptığımız yardımları kabul eylesin." dedi.
İlçede belirlenen 241 aileye gıda paketi ulaştırdıklarını dile getiren Koçak, gece gündüz milletin hizmetinde olduklarını da sözlerine ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık