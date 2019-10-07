Espiye İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Espiye İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Giresun'da, Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

07.10.2019 16:34
Espiye İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Giresun'da, Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Yüzbaşı Ö.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ö.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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