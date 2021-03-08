Espiye'de sokak hayvanları unutulmadı

Giresun'un Espiye ilçesinde Genç İş Adamları Derneği üyelerince sokak hayvanları için atık malzemelerden imal edilen kulübeler kentin belli noktalarına yerleştiriliyor.

Giresun'un Espiye ilçesinde Genç İş Adamları Derneği üyelerince sokak hayvanları için atık malzemelerden imal edilen kulübeler kentin belli noktalarına yerleştiriliyor.

Dernek Başkanı Eray Tiryaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu kış döneminde sokak hayvanlarını koruma adına atık malzemelerden kulübeler yaptıklarını söyledi.

Çöpe atılan malzemelerin geri dönüştürülerek sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarının karşılanabileceğini ifade eden Tiryaki, "Her atık çöp değildir. Buradan yola çıkarak tamamı geri dönüşüm malzemelerinden dostlarımız için kulübeler yaptık. Espiye ilçemizin çeşitli yerlerine bıraktık. " dedi.

Tiryaki, ilçe halkından da sokak hayvanlarının korunması noktasında destek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık