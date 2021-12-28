Espiye'de sel felaketinde yıkılan cami yeniden inşa edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Aydınlar köyünde, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı.

Espiye Müftüsü Yavuz Koçak, Aydınlar köyündeki cami inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki caminin yaşanan sel felaketinde yıkıldığını söyledi.

Köyde hayırseverler tarafından yeni bir cami yapımının tamamlandığını belirten Koçak, caminin en kısa zamanda ibadete açılacağını kaydetti.

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

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