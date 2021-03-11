Espiye'de sahiller odun parçalarından temizleniyor
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Espiye'de sahiller odun parçalarından temizleniyor

11.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:48
Espiye'de sahiller odun parçalarından temizleniyor

Espiye Belediyesi'nce derelerden denize sürüklenen ağaç parçaları sahillerden temizleniyor.

Espiye Belediyesi'nce derelerden denize sürüklenen ağaç parçaları sahillerden temizleniyor.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, yaptığı açıklamada, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince deniz kıyısındaki alanların temizlendiğini söyledi.

Temizlik çalışmalarının belirli zaman aralıklarıyla devam edeceğini dile getiren Karadere, ilçedeki sahilleri temizlik ve yeşillik konusunda daha modern bir hale getirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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