Espiye'de "Mehmet Akif'i Doğru Anlamak" konferansı düzenlendi

Espiye'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce " Mehmet Akif Ersoy'u Doğru Anlamak" konulu konferans düzenlendi.

Şehit Murat Şahin Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen konferansa, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Yükseköğretim Kurumları ile İlişkiler Daire Başkanı Bekir Şirin, konuşmacı olarak katıldı.

Şirin, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili bilgiler verdi.

İstiklal Marşı'nın bir milletin yeniden doğuşunun, şahlanışının destanı olduğunu belirten Şirin, " İstiklal Marşı, Türk milletinin verdiği ölüm kalım mücadelesini, Türk milletinin bağımsızlığa olan düşkünlüğünü, bayrak sevgisini, bağımsızlık ruhunu mukaddes değerlere bağlılığımızı ve vatanımızın güzelliğini dile getiren bir şiirdir." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşı şairi, yazar, mütercim, muallim, milletvekili, milli mücadelenin fikir lideri, dava adamı olarak niteleyen Şirin, Mehmet Akif'in bilinmeyen özelliklerini aktardı.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı tarafından Bekir Şirin'e hediye takdimi yapıldı.

Konferansa, öğretmenler, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet