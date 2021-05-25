Espiye'de Kurtuluş Savaşı gazilerinin mezarları yeniden düzenlendi

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, ilçede bulunan Kurtuluş Savaşı gazilerinin mezarlarının yeniden düzenlendiğini söyledi.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, ilçede bulunan Kurtuluş Savaşı gazilerinin mezarlarının yeniden düzenlendiğini söyledi.

Tengir, AA muhabirine, ilçeye bağlı Avluca, Akkaya ve Yeniköy köylerinde 4 Kurtuluş Savaşı gazisine ait mezarların bulunduğunu belirtti.

Kaymakamlık olarak buraların yeniden düzenlenmesi için çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tengir, "İstiklal Savaşı gazilerimiz bizim en değerlilerimizdendir. Gazilerimiz için ne yapsak azdır. Şu anda aldığımız nefes, yediğimiz bir yudum ekmek ve içtiğimiz suyu onlara borçluyuz. Ahirete göç eden tüm şehitlerimize ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık