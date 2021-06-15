Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye ilçesinde, Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Giresun'un Espiye ilçesinde, Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Espiye Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen bağış kampanyasına Belediye Başkanı Mustafa Karadere de destek verdi.

Karadere, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan vermenin insani bir görev olduğunu belirtti.

Özellikle Kovid-19 salgını sürecinde kan stoklarında azalmalar yaşandığına işaret eden Karadere, "Yaz sezonuna girdiğimiz dönemde tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.

Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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