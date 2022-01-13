Espiye'de İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı

GİRESUN (AA) - Giresun İlçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Ramazan Topcan başkanlığında Espiye'de yapıldı.

Gülburnu köyünde gerçekleştirilen toplantıda geçen yıl değerlendirilerek, bu yılın eylem planı ve din hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri arasında yürütülen işlemler görüşüldü.

Toplantıda, Camilerde Kur'an eğitimi, gençlik bilgi yarışması, Sarıkamış ve Çanakkale şehitleri için hatim okunması, çevre duyarlığı, Uyuşturucu ile Mücadele Gençliğe Değer Projesi konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet