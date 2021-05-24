Espiye'de İdlib halkı için yardım kampanyası
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Espiye'de İdlib halkı için yardım kampanyası

Espiye'de İdlib halkı için yardım kampanyası
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesince düzenlenen kampanyada, Suriye'nin İdlib kentindeki aileler için 5 ev inşa edildiği bildirildi.

Giresun'un Espiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesince düzenlenen kampanyada, Suriye'nin İdlib kentindeki aileler için 5 ev inşa edildiği bildirildi.

Espiye Müftüsü Yavuz Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Müftülük tarafından İdlib kentinde ihtiyaç sahibi ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldığını söyledi.

Kurum personeli ve hayırseverlerin destek olduğu kampanya kapsamında 5 ev inşa edilerek mağdur ailelere teslim edildiğini belirten Koçak, "İdlib'deki kardeşlerimiz bizim muhacirlerimizdir. Allah'a hamdolsun ki Espiye halkı mazlum ve mağdur ailelere destek olmak için her zaman üzerine düşenin fazlasını yapmıştır. Bizlere bu mutluluğu yaşattıkları için öncelikle hayırsever halkımıza, Müftülüğümüz personeline ve din görevlilerimize teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.

Koçak, bölgeye 10 bin 500 kilogram beyaz un gönderildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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