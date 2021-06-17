Espiye'de Gelevera köprüsü yıkılarak yeniden inşa ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Espiye'de Gelevera köprüsü yıkılarak yeniden inşa ediliyor

Espiye'de Gelevera köprüsü yıkılarak yeniden inşa ediliyor
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye ilçesinde geçen yaz aşırı yağış sonucu meydana gelen dere taşkınında zarar gören köprünün yeniden inşasına başlanıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde geçen yaz aşırı yağış sonucu meydana gelen dere taşkınında zarar gören köprünün yeniden inşasına başlanıldı.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, AA muhabirine, 22 Ağustos 2020'de yaşanan dere taşkını sonucu kent merkezindeki Gelevera köprüsünün büyük hasar gördüğünü söyledi.

Tengir, 60 yıllık köprünün tamamen yıkılarak yeniden inşa edilmesinin planlandığını ve bunun için de çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Tengir, köprünün kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Espiye'de Gelevera köprüsü yıkılarak yeniden inşa ediliyor
Espiye'de Gelevera köprüsü yıkılarak yeniden inşa ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Tamer Levent Burcu Biricik
Spor Ali Koç Aytaç Kara Sergen Yalçın Roland Garros Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Espiye'de Gelevera köprüsü yıkılarak yeniden inşa ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 14:04:56. #1.16#

title