Espiye'de Gelevera köprüsü yıkılarak yeniden inşa ediliyor

Giresun'un Espiye ilçesinde geçen yaz aşırı yağış sonucu meydana gelen dere taşkınında zarar gören köprünün yeniden inşasına başlanıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde geçen yaz aşırı yağış sonucu meydana gelen dere taşkınında zarar gören köprünün yeniden inşasına başlanıldı.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, AA muhabirine, 22 Ağustos 2020'de yaşanan dere taşkını sonucu kent merkezindeki Gelevera köprüsünün büyük hasar gördüğünü söyledi.

Tengir, 60 yıllık köprünün tamamen yıkılarak yeniden inşa edilmesinin planlandığını ve bunun için de çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Tengir, köprünün kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık